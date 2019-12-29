СМИ назвали имена первых 25 украинцев, освобожденных из плена

Агентство «Интерфакс-Украина» опубликовало имена первых 25 украинцев, освобожденных из плена боевиков в рамках сегодняшнего обмена:
1. Иван Деев;
2. Юрий Евтушок;
3. Эдуард Алоян;
4. Виктория Воронина;
5. Татьяна Горбулич;
6. Владимир Данильченко;
7. Александр Данильченко;
8. Валентина Еременко;
9. Сергей Иванчук;
10. Роман Кортишко;
11. Денис Олийнык;
12. Анастасия Мухина;
13. Александр Пауков;
14. Денис Секацкий;
15. Анатолий Семиренко;
16. Елена Сорокина;
17. Валерий Тарасюк;
18. Андрей Яровый;
19.Роман Фурсов;
20. Виталий Буянов;
21. Вадим Завацкий;
22. Иван Катышев;
23. Юрий Тучин;
24. Валерий Семенов;
25. Евгений Цыганок.
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