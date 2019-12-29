Группировка «ДНР» передала Украине журналиста Станислава Асеева (Васин), пробывшего в плену боевиков 962 дня. Об этом сообщает «Радио Свобода».



«Он пережил пытки, его снимали в постановочном интервью российские журналисты, освобождение Асеева требовали международные журналистские, правозащитные и писательские организации», — отмечает издание.

В октябре стало известно, что еще в августе «суд» при группировке «ДНР» приговорил журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже и призывах к экстремистской деятельности». Асеев публиковался в украинских изданиях под псевдонимом Станислав Васин. Он удерживается в плену «ДНР» с мая 2017 года.