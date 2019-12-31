Зеленский и Путин поздравили друг друга с праздниками: обсудили обмен и мир на Донбассе

Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным 29 декабря обменом удерживаемыми лицами. Об этом сообщили в Офисе украинского президента.



Лидеры продолжили общение о дальнейших шагах по урегулированию конфликта на Донбассе и освобождении украинцев, удерживаемых в РФ и аннексированном Крыму. В частности, они договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев и выразили надежду на установление полного режима «тишины» на Донбассе в ближайшее время.



Также лидеры приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины.

Это третий телефонный разговор двух лидеров в 2019 году.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека.