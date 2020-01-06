В Донецкой области обнаружили останки человека. Полиция начала расследование

В Донецкой области обнаружили обгоревшие скелетированные останки человека. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП области.



«Вчера, 5 января, около 16:25, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что нашел обгоревшие останки человека. Скелетированные останки были обнаружены между Угледаром и Богоявленкой», — говорится в сообщении.



Полицейские обнаружили фрагменты человеческого тела, обгоревшую одежду и бутылку с вероятно топливно-смазочным веществом. При первичном осмотре следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили.



Биологические образцы направлены на экспертизу.



Происшествие предварительно квалифицирован по ч. 1 ст. 115 с пометкой «естественная смерть» Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых экспертиз будет предоставлена точная квалификация события. По данным правоохранителей Марьинки, в районе числятся в розыске 46 без вести пропавших лиц.