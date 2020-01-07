Вчера на Донбассе пострадали двое украинских военных

За минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, дважды огонь открывался у Песок, трижды — у Крымского.



«С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», — подытожили в штабе ООС.