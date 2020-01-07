СМИ: Наемники ЧВК «Вагнера» лечатся в связанной с Путиным клинике

Наемники российской частной военной компании «Вагнер» лечатся в петербургской клинике, которая, вероятно, связана с окружением президента России Владимира Путина. Об этом стало известно Reuters от сотрудников медучреждения и трех людей, знакомых с его работой, пишет «Громадське».



Отмечается, что лечатся в клинике наемники, раненные в Ливии и Сирии. Медучреждение принадлежит страховой фирме «Согаз». Гендиректором больницы является Владислав Баранов, которого Reuters называет деловым партнером дочери Путина Марии Воронцовой.



По словам одного из бывших бойцов «Вагнера», наемников там лечат минимум с 2016 года. Мать одного из них рассказала, что лечение было бесплатным, однако кто за него заплатил она не знает. Одна из услуг стоила $10 тыс., пишет Reuters.



Гендиректор Баранов с журналистами общаться отказался.