На Донетчине задержали боевика, охранявшего обломки сбитого МН17

Источник: Операція об'єднаних сил/Facebook

В Донецкой области пограничники задержали боевика, который охранял обломки «Боинга 777» рейса МН17, сбитого в июле 2014 года. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Во время опроса подозреваемый 1994 года рождения рассказал, что во второй половине 2014 года проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков, дежурил на блокпостах в Шахтерском районе, а с августа 2014-го охранял место крушения МН17.



В штабе отмечают, что в одной из соцсетей задержанный публиковал фотографии, где он в военной форме с оружием в руках запечатлен на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

«За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков», — сказано в сообщении.



Мужчина передан сотрудникам полиции по подозрению в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований» (ч. 2 ст. 260 УК).

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.