Государственная измена: прокуратура передала в суд дело экс-судьи из Донецка

Прокуратура Донецкой области завершила расследование по делу бывшего судьи, который после оккупации Донецка в 2014 году остался на захваченной территории и впоследствии начал работать на оккупационную администрацию.



Как установило следствие, судья палаты по уголовным делам Апелляционного суда Донецкой области принял решение остаться в оккупированном Донецке. В 2015 году он официально уволился со своей должности, а спустя два года стал псевдосудьей так называемого «Буденновского межрайонного суда».



Находясь на этой «должности», он выносил неправомерные решения в пользу оккупационных властей и способствовал подрывной деятельности против Украины. Более того, он неоднократно выступал на брифингах в качестве «исполняющего обязанности главы суда», рассказывая о работе незаконного учреждения.

Прокуратура инкриминирует экс-судье государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Он объявлен в розыск.



Ранее был заочно осужден экс-правоохранитель, который нарушает права заключенных в захваченном Мариупольском следственном изоляторе. Двум правоохранителям в Донецкой области заочно предъявлено подозрение в государственной измене. Оба — из Мариуполя, который на данный момент оккупирован российской армией.