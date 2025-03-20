В ОВА рассказали о проблемах со скорой помощью в оккупированном Северскодонецке

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

В оккупированном городе Северскодонецк Луганской области существует четыре варианта вызова скорой помощи. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, все эти варианты «не слишком скорые».



«В случае острой необходимости нужно либо найти у кого-то проводную связь, либо воспользоваться таксофоном, которых в городе меньше десятка, либо попробовать на крыше многоэтажки «поймать» мобильное покрытие. Четвертый вариант – добраться до станции в одиночку и уговорить бригаду врачей выехать на место. Разговор с диспетчером – это еще не гарантия того, что «скорая» приедет. Могут отказать сразу, а могут пообещать и проигнорировать вызов», – отметил Лысогор.

Напомним, что вблизи оккупированного города Алчевск на Луганщине произошла авария на водопроводной станции, без питьевой воды остались более 250 000 человек.