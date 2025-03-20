Зеленский ответил СМИ, говорил ли он с Трампом о Крыме и атомных электростанциях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос юрисдикции Крыма. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.



«Что касается Крыма — украинского полуострова Крым — Трамп не поднимал этот вопрос в разговоре со мной», — отметил Зеленский.



Он добавил, что вел разговор с Трампом о Крыме раньше — президент США интересовался, почему украинцы так любят полуостров.



Зеленский подчеркнул, что Крым без украинцев приходит в упадок, так как вся его инфраструктура была тесно связана с материковой Украиной.



«Туризм в Крыму исчез уже 11 лет. Можно построить пятизвездочные отели и любые сооружения, но без украинцев туда не приедут миллионы туристов. Это наша природа, это наш Крым. А сейчас там у людей нет работы, нет зарплат, экономика не развивается. Просто все постепенно умирает», — заявил Зеленский.



Также президент Украины отрицает обсуждение с президентом США вопроса собственности на украинские атомные станции.



«США хотят забрать Запорожскую АЭС у россиян и хотят инвестировать, модернизировать. Это вопрос другой. Это вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом», — сказал он.



Зеленский подчеркнул, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины, и это не частная собственность.



«Да, у нас есть тепловая генерация, есть "зеленая" энергетика, там есть частный партнер, это абсолютно понятно и правильно. Но вся атомная энергетика принадлежит государству Украина. И временно оккупированная Запорожская область с городом Энергодар, где находится эта оккупированная станция, также принадлежит украинскому государству. И это признают все. Кстати, признает МАГАТЭ, признают различные международные институты», — подчеркнул глава государства.



По его словам, в разговоре с Трампом он также отметил незаконность возобновления работы ЗАЭС без ее возвращения Украине.



«Президент Трамп меня спросил: "Что вы думаете об этой станции?" Я ему сказал, что она ни на кого не будет работать, если не будет украинской. Это незаконно», — сказал президент.



При этом Зеленский отметил, что не знает, обсуждали ли представители США условия возобновления работы ЗАЭС с россиянами.



Ранее сообщалось, что Трамп предложил передать украинские атомные электростанции под управление Соединенных Штатов.



Технические делегации Украины и США проведут встречу в Саудовской Аравии в понедельник, 24 марта.