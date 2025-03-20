Взрыв в Ровно: что известно

В центре Ровно произошел взрыв, на месте инцидента работают сотрудники Национальной полиции и СБУ.

По предварительной информации, около 13:40 на улице Киевской в автомобиле сдетонировало самодельное взрывное устройство. Машина находилась рядом с одним из торгово-развлекательных центров города.

В результате взрыва пострадали водитель и пассажир — их госпитализировали.

На месте происшествия работали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Полиция проводит обследование территории, устанавливаются обстоятельства происшествия и личности, причастные к инциденту.