Трое украинских военных получили ранения на Донбассе за сутки

За минувшие сутки, 10 января, в результате обстрела на Донбассе получил ранения трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 13 случаях нарушения режима прекращения огня.



Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Невельское, Водяное, Новотроицкое, Орехово, Луганское, Южное, Новотошковское.



«С начала текущих суток российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи Песок и со 120-мм минометов (3 мины) по позициям рядом с Красногоровкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь с нашей стороны нет», — добавили в штабе ООС.