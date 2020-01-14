Украина запретила ввозить 151 издание из России в прошлом году

В 2019 году Госкомтелерадио 2322 раза отказало во ввозе российской издательской продукции в Украину. Об этом сообщается на сайте регулятора.



В основном, Госкомтелерадио отказывало во ввозе из-за того, что субъекты хозяйствования не в полном объеме подали пакет документов, необходимых для получения разрешения, или же в поданных документах присутствовали ошибки. По этой причине свою продукцию не ввезли 2171 издание.



В 151 случае причиной отказа стало антиукраинское содержание изданий, имеющих тираж почти 1 млн экземпляров.



Кроме этого, с марта прошлого года решением СНБО 9 издательств и 3 владельца веб-сайтов РФ находятся в санкционном списке Украины.



В прошлом году Госкомтелерадио составило 21 протокол о наложении административно-хозяйственных штрафов за незаконно ввезенную продукцию. Общая сумма начисленных штрафных санкций за этот период составила 876 330 гривен.