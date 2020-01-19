Украина требует от британской полиции убрать трезубец из антитеррористического пособия

Документ полиции Великобритании о борьбе с терроризмом, который разослали медицинским работникам и преподавателям, вместе с неонацистами вспоминает такие организации как Greenpeace, а также государственный герб Украины и символ Вооруженных сил — тризуб. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.



Такое пособие распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе Превенция.



В разделе пособия, где показаны знаки и символы праворадикальных групп, среди тату приведен герб Украины под названием «Украинский трезубец (националистический)». Он изображен рядом с нацистской символикой.



«Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, крайне возмутительно. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить тризуб из Пособия с официальными извинениями», — заявило посольство Украины в Великобритании.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020



В то же время в разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка «Азов».