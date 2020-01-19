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Украина требует от британской полиции убрать трезубец из антитеррористического пособия

19 января 2020, 17:04

Украина требует от британской полиции убрать трезубец из антитеррористического пособия

Документ полиции Великобритании о борьбе с терроризмом, который разослали медицинским работникам и преподавателям, вместе с неонацистами вспоминает такие организации как Greenpeace, а также государственный герб Украины и символ Вооруженных сил — тризуб. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

Такое пособие распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе Превенция.

В разделе пособия, где показаны знаки и символы праворадикальных групп, среди тату приведен герб Украины под названием «Украинский трезубец (националистический)». Он изображен рядом с нацистской символикой.

«Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, крайне возмутительно. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить тризуб из Пособия с официальными извинениями», — заявило посольство Украины в Великобритании.


В то же время в разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка «Азов».

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Борьба с терроризмом трезубец

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