Военный получил ранения на Донбассе

Один военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Обстрелы зафиксированы вблизи Талаковки, Песок, Опытного, Павлополя, Орехово, Новолуганского и Луганского.



В Павлополе также присутствовала снайперская активность.