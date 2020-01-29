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USAID продлит программу помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе

29 января 2020, 16:42

USAID продлит программу помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует продлить программу помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе до июня 2021 года и расширить ее на 10 областей Украины. Об этом сказала ведущий эксперт офиса по вопросам здравоохранения USAID Татьяна Растрыгина на пресс-брифинге, передает «Интерфакс — Украина».

Программа СЕТА — это программа психологической поддержки людей, которые переживают сильный стресс. Название методики — СЕТА — переводится как «терапевтический подход на основе общих элементов».

«Второй этап будет фокусироваться на том, чтобы распространить программу CETA в Украине, по крайней мере, на 10 областей Украины, чтобы научить неправительственные организации, повысить их потенциал в предоставлении услуг по немедикализированной [без медицинского вмешательства] программе CETA для того, чтобы также подготовить более широкую, большую когорту консультантов и супервизоров из программы CETA», — сказала она.

Растрыгина пояснила, что по завершению первого этапа программы, проведенного в Киевской, Запорожской, Харьковской областях, был обучен 31 консультант, которые сейчас предоставляют помощь ветеранам и членам их семей.

Руководитель Центра психического здоровья и психосоциального сопровождения Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей Богданов рассказал, что в первом этапе программы приняли участие 302 человека.

По его словам, до участия 99% опрошенных заявили, что имели симптомы посттравматического стресса, 90% — депрессии, а 20% — тревоги. 24,5% участников программы заявили, что иногда думали о самоубийстве, а 5% думали о том, чтобы уйти из жизни «значительное количество времени» и «почти всегда». Богданов добавил, что эти 5% получили медикаментозное лечение в рамках программы.

Он подчеркнул, что в дальнейшем программа будет фокусироваться на ветеранах, поскольку эта группа больше всего нуждается в психологической помощи.

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