Польский Донбасс: как постиндустриальный Лодзь стал городом для туристов ►

Серый индустриальный город с закрытыми фабриками, заводскими трубами, заброшенными зданиями и безработицей. Таким польский Лодзь был всего 20 лет назад. Сейчас облик и имидж города меняются на глазах.



Как из депрессивного региона создать успешный — ответ на этот вопрос ищут на Донбассе и опыт Лодзи может в этом помочь. Журналисты «НД» отправились в Польшу чтобы узнать как здесь в бывший промышленный город пытаются вдохнуть новую жизнь, привлечь инвесторов и туристов.