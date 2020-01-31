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СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину

31 января 2020, 13:30

СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину

Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Причиной запрета в спецслужбе назвали высказывания Сюткина о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире российского телеканала «Дождь». Это интервью певец дал еще летом 2014 года.

В СБУ подчеркнули, что принимают решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

Также там добавили, что при наличии информации относительно зарубежных артистов, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но которые публично не поддерживали агрессию против украинского государства, передают ее в Госпогранслужбу.

В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границе с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой.

В апреле Валерий Сюткин собирался дать концерт в Киеве.

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