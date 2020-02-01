Сегодня на Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Сегодня, 1 февраля, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Огонь велся в районе Красногоровки, Марьинки, Васильевки, Песок, Невельского, Луганского, Орехового, Новотошковского, Катериновки.



Ранее штаб ООС сообщил о гибели военного медика.