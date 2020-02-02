Поправки Путина ведут к перестройке «ДНР» ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:



• Удержаться ли в своих креслах Пушилин и Пасечник, если Путин отстранит многолетнего куратора сепаратистов.

• Украина на международной арене. Победы в Брюсселе и поражения в Страсбурге.