Поправки Путина ведут к перестройке «ДНР» ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:• Удержаться ли в своих креслах Пушилин и Пасечник, если Путин отстранит многолетнего куратора сепаратистов.• Украина на международной арене. Победы в Брюсселе и поражения в Страсбурге.
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