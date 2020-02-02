Трое военных пострадали вследствие обстрелов с начала суток

Трое украинских военнослужащих пострадали в результате обстрелов на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Там уточнили, что были ранены двое украинских военных, еще один военный получил боевое поражения.

С полуночи и до 18:00 боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.