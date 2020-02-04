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Макрон считает, что идея диалога с Россией показала свою эффективность на Донбассе

04 февраля 2020, 08:57

Макрон считает, что идея диалога с Россией показала свою эффективность на Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что идея дать новый старт диалогу с Россией доказала свою эффективность в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в понедельник, передает ТАСС.

«Идея дать новый старт диалогу с Россией показала в последние недели, что это более эффективно для тех, кто опасается за ситуацию и хочет, чтобы она разрешилась», — сказал Макрон.

Он напомнил, что «в последние годы не было встреч [в "нормандском формате" на уровне лидеров государств] и продвижения по Минским договоренностям». «С момента, когда были перезапущены отношения с Россией, мы вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель смогли достичь продвижения, которого до этого момента не было», — сказал президент Франции. Макрон напомнил о состоявшемся в конце декабря прошлого года обмене удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР».

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться в апреле.

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