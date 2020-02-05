Сестра пленника боевиков «ЛНР» рассказала об ухудшении здоровья брата

Фото: Громадське радио

У пленника боевиков группировки «ЛНР» Романа Сагайдака ухудшилось состояние здоровья. Об этом «Громадському радио» рассказала его сестра Анна Стастникова.



Она предполагает, что ухудшение здоровья брата связано с избиением его боевиками в 2017 году.



«Стали учащаться боли в области позвоночника, которые мы связываем с избиением "на подвале" в 2017 году, когда его держали там четыре месяца "МГБ". Кости переломаны стали срастаться неправильно», — сказала женщина.



Анна Сластникова добавила, что ее брат постоянно пишет прошение к руководству тюрьмы, чтобы ему позволили обследоваться. Одна его письма остаются без ответа.



Отец Романа Сагайдака - невъездной на неподконтрольную территорию Луганской области. В то же время он является свидетелем в «деле» своего сына.



По словам сестры Романа, их отца определенное время держали «на подвале» и под давлением «МГБ ЛНР» он был вынужден изменить показания.



«За это к нему началась открытое травли. "Судья" назначила прокурорскую проверку. Опять были попытки похитить моего отца. Сейчас он также на подконтрольной Украины территории», — сказала Сластникова.



Она добавила, что на подконтрольной Украине территории они с отцом обратились в полицию и заявили о его похищении и пытках в 2018 году.

Жителя неподконтрольного города Сорокино (ранее Краснодон) Романа Сагайдака боевики похитили в центре Луганска в июне 2017 года.



В ноябре 2018 его осудили 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сначала боевики его обвиняли «шпионаже», но в итоге остановились на статье «мошенничество».