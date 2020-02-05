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Украинский МИД отреагировали на визит немецких депутатов в оккупированный Луганск

05 февраля 2020, 17:03

Украинский МИД отреагировали на визит немецких депутатов в оккупированный Луганск

МИД Украины осуждает визит немецких ультраправых политиков в неподконтрольный Луганск, назвав его «сознательным нарушением международного права в угоду российской идеологии». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

В ведомстве подчеркнули, что визит представителей партии «Альтернатива для Германии» расценивается как «неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины».

В МИД пообещали, что немецкие политики понесут юридическую ответственность в соответствии с украинским законодательством.

«Ожидаем, что руководство партии "Альтернатива для Германии" так же осудит незаконные действия ее членов и будет предотвращать подобные преступления в будущем», — говорится в заявлении.

Представители немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» 4 февраля приехали в Луганск, где поучаствовали в мероприятии группировки «ЛНР».

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