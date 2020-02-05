Рябошапка: Контакта с иранской стороной в деле о сбитом украинском Боинге нет

Контакта между украинскими и иранскими следователями в деле о сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» нет. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает «Интерфакс-Украина».



«Сотрудничество в рамках уголовного расследования: такого контакта с иранской стороной у нас нет. Мы не понимаем почему», — рассказал Рябошапка.



По его словам, несколько раз контакты с представителями Ирана у Офиса генпрокурора состоялись, но они не получили развития.



«Мне сложно это связать с чём-то. Очевидно, что это может свидетельствовать о том, что нет желания у иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании. Возможно, есть и другие причины», — добавил генпрокурор.



По словам Рябошапки, Украина уже подготовила проект создания общей следственной группы со странами, чьи граждане погибли на борту рейса PS752.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.



2 февраля в эфире программы «ТСН. Неделя» была обнародована аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота иранской компании «Асеман Эйрлайнз». Как следует из записи, человек за штурвалом иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв.



3 февраля директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета МАУ в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.