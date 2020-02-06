Офис генпрокурора сообщил члену «МГБ ДНР» о жестоком обращении с пленными

Прокуроры сообщили гражданину Украины, который является членом «МГБ ДНР» о подозрении в совершении уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Ему инкриминируется участие в подконтрольном России незаконном вооруженном формировании «ДНР» и жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными (часть 1 статьи 258-3 и часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).



По данным следствия, указанный гражданин, участвуя в деятельности «министерства государственной безопасности ДНР», жестоко обращался с гражданскими гражданами Украины: наносил им побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал их в «нечеловеческих условиях».



Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины и угрожал убийством, приставляя пистолет к виску пострадавших.



В Офисе генпрокурор считают, что этот человек грубо нарушил Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными.