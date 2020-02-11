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Зеленский заявил о проведении нескольких обменов пленными

11 февраля 2020, 18:12

Зеленский заявил о проведении нескольких обменов пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона рассчитывает на проведение нескольких обменов пленными. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, это связано с тем, что на оккупированной территории незаконно удерживают более 200 украинских пленников.

«У нас сейчас там длинные списки. Их нужно разбивать. На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175−180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в этом направлении есть определенные подвижки.

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона в рамках работы Трехсторонней контактной группы подготовила и передала «очень большой список» лиц, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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