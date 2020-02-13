Штаб ООС зафиксировал три обстрела, без потерь

За минувшие сутки, 12 февраля, боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелы были зафиксированы рядом с Новотошковским, в районе Орехово и вблизи Пивденного.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе