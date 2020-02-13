Ермак: Украина хочет максимально ускорить процесс разведения сил на Донбассе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с руководством посольств стран G7 проинформировал о ситуации на Донбассе, а также о процессе разведения сил и подготовке к обмену пленными. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Ермак проинформировал, что по результатам встречи в Минске 12 февраля «практически согласована» одна из трех точек для нового разведения сил вдоль линии соприкосновения на Донбассе.



По его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.



«Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан», — говорится в сообщении.



По словам Ермака, нормандский саммит в Париже был довольно успешным, его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря.



«Новые списки уже переданы в рамках работы ТКГ в Минске, однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира. Темп работы над списками и возвращением наших людей не будет снижен», — отметил Ермак.



Он также заверил, что основной целью его деятельности как руководителя Офиса президента будет обеспечение эффективной работы главы государства для успеха Украины.

12 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны пришли к предварительному согласию относительно разведения войск и средств в районе населенного пункта Гнутово.