Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ермак: Украина хочет максимально ускорить процесс разведения сил на Донбассе

13 февраля 2020, 18:41

Ермак: Украина хочет максимально ускорить процесс разведения сил на Донбассе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с руководством посольств стран G7 проинформировал о ситуации на Донбассе, а также о процессе разведения сил и подготовке к обмену пленными. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак проинформировал, что по результатам встречи в Минске 12 февраля «практически согласована» одна из трех точек для нового разведения сил вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

По его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

«Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан», — говорится в сообщении.

По словам Ермака, нормандский саммит в Париже был довольно успешным, его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря.

«Новые списки уже переданы в рамках работы ТКГ в Минске, однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира. Темп работы над списками и возвращением наших людей не будет снижен», — отметил Ермак.

Он также заверил, что основной целью его деятельности как руководителя Офиса президента будет обеспечение эффективной работы главы государства для успеха Украины.

12 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны пришли к предварительному согласию относительно разведения войск и средств в районе населенного пункта Гнутово.

Еще по теме

Люди
Андрей Ермак
Прочее
Разведение сторон
Организации
G7 Большая семерка

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:55
«ДНР» будет судить сотрудников «МГБ», которые пропускали «запрещенных» людей
15:07
«ДНР» сократит количество техникумов
10:45
Пенсионер получил ранения в результате обстрела Березовского
09:59
Пушилин не хочет «особый статус» Донбасса в Конституции России
09:21
В Донецке без тепла остались более 120 многоквартирных домов, школы, детсады и больница
23:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:22
С начала года боевики 146 раз отказали ОБСЕ в пропуске
18:55
Украина в ТКГ передала список захваченных боевиками предприятий
11:34
Движение через КПВВ «Марьинка» затруднено из-за снега
10:05
В Донецке сообщили о «минировании» памятника Артему
08:41
«ДНР» снова ограничила движение транспорта по трассам из-за снегопада
21:24
Переданных в рамках обмена Мастикашеву и Долженкова боевики не выпускают в Россию
16:42
«МГБ ЛНР» заявило о задержании «таможенников», получивших миллионные взятки
15:05
«ДНР» показала осужденного на 14 лет «шпиона» из Twitter
11:38
«ДНР» показала задержание ректора, которого обвиняют в организации заказного убийства
все новости
21:42
СМИ: В Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ, когда там был Зеленский
20:42
Российская полиция отпустила боевика «Черного Ленина». Временно
19:34
СБУ сообщила о подозрениях главарям группировки «Сомали» из-за обстрела Авдеевки в 2015 году
18:41
Ермак: Украина хочет максимально ускорить процесс разведения сил на Донбассе
18:03
​МВФ пока затрудняется назвать возможные сроки утверждения новой программы по Украине
17:33
Горняки шахты «Краснолиманская» отказались подниматься на поверхность
17:14
События в Керченском проливе: Катер «Бердянск» пробили снарядом из российского вертолета
16:10
В штабе ООС заявили о задержании пьяного боевика
15:55
«ДНР» будет судить сотрудников «МГБ», которые пропускали «запрещенных» людей
15:26
Укргазбанк — в числе лидеров по финансированию на Донбассе (Р)
15:07
«ДНР» сократит количество техникумов
14:49
Депутат Госдумы РФ опроверг, что боевика «Черного Ленина» отпустили
14:12
Дубилет хочет посчитать население неподконтрольных территорий из космоса
14:08
Крымчанин просит Зеленского помочь ему покинуть аннексированный полуостров
13:26
В Кремле рассказали об «уважении» Путина к украинцам
все новости
ВИДЕО
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10
«Поколение Донбасс»: новый проект о людях, в жизни которых вмешалась война
07 февраля, 14:40

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция