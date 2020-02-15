Мать с дочерью едва не стали жертвами взорванной гранаты – им угрожал приятель

В Краматорске (Донецкая область) 14 февраля мужчина во время ссоры со своей приятельницей угрожал взорвать гранату. Под угрозой оказалось также жизнь девушки-подростка. Об этом сообщают в полиции Донецкой области.



Женщина позвонила правоохранителям и пожаловалась на угрозы приятеля. Когда полицейские прибыли, мужчина, который находился рядом с женщиной, отсоединил чеку и пригрозил всех взорвать. С этими словами он втолкнул знакомую в квартиру и закрыл дверь.



Патрульные вызвали подмогу и начали переговоры с мужчиной по телефону.



«Правоохранители для безопасности граждан оцепили территорию вокруг дома. Через некоторое время мужчина согласился сдаться и вышел из квартиры. Всех ее жителей пришлось эвакуировать, ведь граната осталась лежать в гостиной. Фигуранта задержали на месте», - говорится в сообщении.



Мужчина задержан. Открыты два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.