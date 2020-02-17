В Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета

В Северодонецке полиция начала расследование драки возле здания городского совета.



Как сообщает пресс-служба полиции Луганской области, драка произошла в воскресенье между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета. Телесные повреждения получили оба участника драки.



Участники происшествия обратились в полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений.



Оба сообщения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушений, предусмотренных статьи 125 УК Украины (умышленные легкие телесные повреждения). В рамках уголовных производств проводятся следственные мероприятия.



Драка произошла между депутатом Лисичанского городского совета (избран по спискам БПП «Солидарность», перешел в ОПЗЖ) Иваном Полупановым и помощником нардепа от «Слуги народа» Елизаветы Богуцкой Вячеславом Шевчуком. Видео их драки было опубликовано в Facebook, но сейчас недоступно.