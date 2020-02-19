«Хотят ли русские войны?» Представитель Украины зачитал постпреду РФ в ООН стих Евтушенко

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица спросил у постпреда России Василия Небензю, «хотят ли русские войны?», процитировав часть из одноименного стихотворения поэта Евгения Евтушенко. Это произошло на заседании Совета Безопасности ООН, передает hromadske.



Кислица отметил, что специально для Небензи перейдет на русский и напомнил, что Евтушенко родился в Иркутской области в семье балтийского немца и при рождении носил фамилию Гангус.



«Вернувшись из поездки на Запад, в самый разгар холодной войны написал "Хотят ли русские войны?". Я процитирую: «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны», — сказал постпред Украины.



По словам Кислицы, ответ на этот вопрос даст парад 9 мая в Москве. «Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники. Того Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как видим, не из умов. «Но как из наследников Сталина, Сталина вынести», написал тот же Евтушенко в 62-м году, и продолжил: «Пусть мне говорят — успокойся, спокойным я быть не сумею, покуда наследники Сталина живы еще на земле. Мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее», — добавил украинский дипломат.



Также Кислица отметил, что сегодня набирает обороты прославление Сталина и его имя в РФ «отбеливают». «Когда растут как грибы памятники этому диктатору и убийце, автору геноцида украинского народа 30-х годов, я хочу завершить свое выступление вопросом к российскому представителю: «Так хотят ли русские войны?», — резюмировал представитель Украины.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця процитував вірша поета Євгена Євтушенка «Хотят ли русские войны», звертаючися до представника Росії Василя Небензі з приводу параду на 9 травня у Москві pic.twitter.com/2lcKqyT9W9 — hromadske (@HromadskeUA) February 18, 2020

В свою очередь, Небензя ответил, что рад, что его коллега знает эти стихи. «Я не знаю, какие портреты понесут на 9 мая, вряд это будут портреты Сталина, сомневаюсь. Но я не знаю, какие портреты понесут на 9 мая в Киеве. Будет ли в Киеве вообще парад, посвященный нашей совместной, кстати, победе?» — добавил россиянин.

18 февраля состоялось заседание Совбеза ООН по случаю годовщины подписания Минских соглашений. Заседание созвала Россия.