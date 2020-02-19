СМИ: Ахметов хочет потеснить Коломойского и влиять на Зеленского

Украинский бизнесмен, миллиардер Ринат Ахметов пытается стать союзником президента Владимира Зеленского, потеснив при этом бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом говорится в материале Financial Times.



Издание отмечает, что Ахметов «незаменим» для Зеленского в вопросе решения конфликта на Донбассе.



«Если Украина восстановит контроль, способность господина Ахметова гарантировать работу тысячам людей - или оставить их без работы - делает его ключевой фигурой в вопросе мирного урегулирования», - говорится в публикации.



Издание пишет, что отношения Зеленского и Коломойского осложняет ситуация вокруг Приватбанка.



«Спор из-за банка, который ранее принадлежал господину Коломойскому, теперь делает его скорее проблемой для президента, а, следовательно, предоставляет господину Ахметову больше влияния», - говорится в материале.



Еще один фактор, играющий против Коломойского, - его призывы разорвать отношения с Международным валютным фондом в то время, когда Зеленский договаривается о новой кредитной программе.



На этом фоне телеканалы Ахметова «Украина» и «Украина 24» в последнее время начали положительно освещать работу президента. Один из представителей окружения Зеленского описал их отношение как «очень хорошее к нам».