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СМИ: Ахметов хочет потеснить Коломойского и влиять на Зеленского

19 февраля 2020, 22:32

СМИ: Ахметов хочет потеснить Коломойского и влиять на Зеленского

Украинский бизнесмен, миллиардер Ринат Ахметов пытается стать союзником президента Владимира Зеленского, потеснив при этом бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом говорится в материале Financial Times.

Издание отмечает, что Ахметов «незаменим» для Зеленского в вопросе решения конфликта на Донбассе.

«Если Украина восстановит контроль, способность господина Ахметова гарантировать работу тысячам людей - или оставить их без работы - делает его ключевой фигурой в вопросе мирного урегулирования», - говорится в публикации.

Издание пишет, что отношения Зеленского и Коломойского осложняет ситуация вокруг Приватбанка.

«Спор из-за банка, который ранее принадлежал господину Коломойскому, теперь делает его скорее проблемой для президента, а, следовательно, предоставляет господину Ахметову больше влияния», - говорится в материале.

Еще один фактор, играющий против Коломойского, - его призывы разорвать отношения с Международным валютным фондом в то время, когда Зеленский договаривается о новой кредитной программе.

На этом фоне телеканалы Ахметова «Украина» и «Украина 24» в последнее время начали положительно освещать работу президента. Один из представителей окружения Зеленского описал их отношение как «очень хорошее к нам».

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