Чичерина запостила фото «из Борисполя». В ГПСУ назвали пост провокацией

Российская певица Юлия Чичерина, которая получили ордена за дружбу с группировкой «ДНР», опубликовала на своей странице в Facebook фото якобы из аэропорта «Борисполь».

В Службе безопасности Украины сообщили «Украинской правде», что Чичериной запрещен въезд в Украину.



А в Госпогранслужбе назвали фото провокацией.



«Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года», — сказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.



В 2015 году Министерство культуры внесло певицу в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.