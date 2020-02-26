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Чичерина запостила фото «из Борисполя». В ГПСУ назвали пост провокацией

26 февраля 2020, 10:51

Чичерина запостила фото «из Борисполя». В ГПСУ назвали пост провокацией

Российская певица Юлия Чичерина, которая получили ордена за дружбу с группировкой «ДНР», опубликовала на своей странице в Facebook фото якобы из аэропорта «Борисполь».

В Службе безопасности Украины сообщили «Украинской правде», что Чичериной запрещен въезд в Украину.

А в Госпогранслужбе назвали фото провокацией.

«Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года», — сказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

В 2015 году Министерство культуры внесло певицу в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Борисполь

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