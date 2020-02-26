Мужчина поджог себя под офисом Зеленского

Сегодня днем перед зданием Офиса президента Владимира Зеленского мужчина пытался совершить акт самосожжения.



На видео с места инцидента видно, что мужчина был объят пламенем и рядом находящиеся люди погасили огонь подручными средствами, в том числе одеждой и флагами, которые они принесли с собой на акцию работников медицинской сферы.

Впоследствии мужчина, представившийся Александром Бурлаковым из Сумской области, рассказал, что не имеет отношения к проходящим акциям протеста, а сделал это для того, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, он уже не первый день приходит под Офис президента и пытается решить возникшие с земельным вопросом проблемы, но власти его не слышат. В частности, по его словам, чиновники не дали распаевать землю.



Пострадавшему оказали первую помощь, после чего его увезли на машине скорой помощи.