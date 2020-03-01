Трое военных пострадали вчера из-за обстрелов боевиков

Двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевую травму за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В субботу, 29 февраля, боевики 19 раз открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары.



Под обстрелами оказались Невельское, Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Марьинка, Пески, Васильевка, Травневое, Орехово и Крымское.