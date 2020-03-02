В ОП рассказали, когда телеканал «Дом» появится «в спутнике и кабеле»

Государственный телеканал «Дом» начнет производство собственного новостного контента и других программ в течение двух лет, после чего он станет достпуным в спутниковом и кабельном телевидении. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



Сейчас телеканал транслирует контент других медиагрупп в цифровом телевидении, а «на спутнике и в кабеле будет только когда будет собственное производство», отметил Тимошенко.



Телеканал будет транслироваться только на неподконтрольные территории.



По словам и.о. гендиректора телеканала UATV Юлии Островской, что сейчас на линии соприкосновения уже есть три корпункта канала «Дом», но сеть планируют расширять. Она также уточнила, что в настоящее время у 54% жителей оккупированных территорий нет доступа к украинским телеканалам, а у 43% — к украинским сайтам.



Замглавы Офиса президента Юрий Костюк сообщил, что новости на телеканале будут выходить как на русском, так и на украинском языках, будут как общенациональные, так и региональные.