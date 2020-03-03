СМИ: Рада завтра уволит министра финансов Маркарову

На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада проголосует за увольнение министра финансов Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на трех источников.



Маркарова возглавляет Минфин с июня 2018 года — она стала и.о. главы ведомства после того, как Рада уволила с должности министра финансов Александра Данилюка. Маркарова была его первым заместителем. 22 ноября 2018-го Рада назначила ее министром финансов.



Обсуждается кандидатура Игоря Уманского, который дважды занимал должность первого замминистра финансов: с января 2008 года по март 2010-го и с октября 2014 года по декабрь 2015-го. В 2009–2010 годах он был и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко. Уманский также был внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко с октября 2016 года по март 2019-го. «Политика, которая сейчас проводится правительством, Нацбанком в этой области, мягко говоря, не сходится с моим видением, как это должно происходить», — комментировал Уманский увольнение с должности внештатного советника Порошенко.



4 марта Рада соберется на внеочередное пленарное заседание по требованию президента Владимира Зеленского, чтобы рассмотреть, в том числе, кадровые вопросы Кабинета министров.