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В Константиновке у волонтера во дворе нашли гранату

05 марта 2020, 10:27

В Константиновке у волонтера во дворе нашли гранату

Полиция Константиновки Донецкой области проводит проверку относительно гранаты во дворе местного волонтера Александра Стативы. Об этом сообщает телеканал «UA:Донбасс».

Гранату в понедельник, 3 марта, нашла жена Стативы во время уборки во дворе. Волонтер считает, что граната там лежала давно, так как от нее остался оттиск. Прибывшие спасатели выяснили, что это граната Ф-1 без запала.

Статива не знает, кто и когда подложил взрывоопасный предмет. По его словам, ему неоднократно угрожали представители группировки «ДНР», так как он пять лет помогал украинским военным.

Уголовное производство из-за найденной гранаты пока не открыто.

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