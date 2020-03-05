В Константиновке у волонтера во дворе нашли гранату

Полиция Константиновки Донецкой области проводит проверку относительно гранаты во дворе местного волонтера Александра Стативы. Об этом сообщает телеканал «UA:Донбасс».



Гранату в понедельник, 3 марта, нашла жена Стативы во время уборки во дворе. Волонтер считает, что граната там лежала давно, так как от нее остался оттиск. Прибывшие спасатели выяснили, что это граната Ф-1 без запала.



Статива не знает, кто и когда подложил взрывоопасный предмет. По его словам, ему неоднократно угрожали представители группировки «ДНР», так как он пять лет помогал украинским военным.



Уголовное производство из-за найденной гранаты пока не открыто.