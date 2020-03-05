Секретарь СНБО: Россия планировала захват Крыма и Донбасса с 2001 года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия начала планировать аннексию Крыма и конфликт на Донбассе еще около 20 лет назад.



«Такая ситуация началась еще с 2001 года, когда к власти в России пришел Путин. У них был план, они четко понимали, чем это закончится. И в 2007 году я говорил, что они захотят забрать наш Крым, занять территории Донецкой и Луганской областей, потому что для человека с аналитическим складом ума это уже тогда лежало на поверхности», — сказал он в интервью «Украинскому радио».



По словам Данилова, Россия внедряла своих агентов. «Они занимались этими территориями и проникали в органы власти. Было очень много внутренних агентов», — подчеркнул он.



Секретарь СНБО добавил, что «сейчас мы проснулись, объединились, поняли, что для нас Украина и как она нам дорога».