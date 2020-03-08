На автодороге под Донецком, которой пользуются сотрудники ДФС, появились боеприпасы

Наблюдатели СММ ОБСЕ впервые увидели 3 неразорвавшихся боеприпаса на автодороге вблизи подконтрольной боевикам Крутой Балки Донецкой области. Этой дорогой регулярно пользуются патрули СММ и сотрудники Донецкой фильтровальной станции, сообщается в отчете миссии.
3 артиллерийских снаряда калибром 122 мм были расположены на автодороге М04 в двух ямах глубиной около 1,5 м.
Наблюдатели оценили, что эти артиллерийские снаряды были составляющими самодельного взрывного устройства.
Патруль СММ не смог проследовать далее автодорогой М04.
«Они также видели еще 2 аналогичные ямы на западном краю автодороги, однако из-за заросшей травой разделительной полосы посередине автодороги провести визуальный осмотр на предмет наличия чего-нибудь в этих ямах не удалось из соображений безопасности ввиду мягкого грунта на этом участке», — говорится в отчете.
Крутая Балка находится в 15 километрах от Донецка.