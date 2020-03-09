Штаб ООС сообщил об атаке боевиков на автомобиль военных медиков

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Боевики атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил вблизи населенного пункта Талаковка.



Как сообщает пресс-центр штаба ООС, сегодня противник с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросил два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором было видна маркировка эмблемы Красного креста. Отмечается, что никто из украинских военных не пострадал.

В штабе подчеркнули, что такие действия в очередной раз демонстрируют пренебрежение всем правилам международного гуманитарного права по ведению боевых действий. «Таким образом, российские оккупанты показательно поставили себя вне международных законов», — добавили там.



Также были опубликованы фотографии с последствиями атаки.