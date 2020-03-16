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Тюремный срок и штрафы. Опубликован законопроект о борьбе с коронавирусом

16 марта 2020, 20:56

Тюремный срок и штрафы. Опубликован законопроект о борьбе с коронавирусом

Народный депутат Алексей Гончаренко от фракции «Европейская солидарность» опубликовал текст проекта закона о «внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленных на предотвращения и появления коронавируской болезни COVID-19».

Законопроект будет рассмотрен Верховной Радой на внеочередном заседании утром во вторник, 17 марта.

В частности, нарушение правил санитарно-гигиенических норм предусматривает административный штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен). Ранее в МВД говорили, что речь идет о нарушении условий обсервации для людей с подозрением на коронавирус.

Если такие действия привели к заражению других людей, то предлагается уголовная ответственность в виде штрафа от одно до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-51 тысячи гривен) или тюремным ограничения свободы или заключения на срок до трех лет. Если эти действие привели к гибели людей, то наказание будет от пяти до восьми лет заключения.

Кроме этого, законопроектом предлагается:

— временно проводить закупки необходимых для борьбы с коронавируса товаров, оборудования, услуг без применения процедур, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках»;
осуществлять стопроцентную предоплату за такие товары, работы и услуги;

— освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и / или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения COVID-19;

— контроль со стороны Кабмина по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

— предоставить право владельцам изменять режим работы заведений, предприятий, учреждений, различных организаций с обязательным информированием населения об этом через интернет и другими способами.

Также запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены).

Кроме этого, запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не успели выехать за пределы Украины в связи с введением карантинных мероприятий.

Законопроект предусматривает, что правительство в недельный срок установит дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченных к ликвидации заболевания в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения COVID-19.

 

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