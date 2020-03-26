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Для 4-х и 9-х классов отменят госаттестацию. Сдачу ВНО могут перенести

26 марта 2020, 15:41

Для 4-х и 9-х классов отменят госаттестацию. Сдачу ВНО могут перенести

Учебный год в Украине завершится планово 1 июля, сообщила и.о министра образования и науки Любомира Мандзий. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством — это первое июля», — сказала Мандзий в эфире телеканала «Украина 24» в четверг.

Внешнее независимое оценивание пройдет в конце июня при условии, если 11-классники вернутся в школу в мае.

«Завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания», — добавила Мандзий.

Что касается государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов, то по словам и.о. министра, такая аттестация будет отменена.

Кроме того, и.о. министра добавила, что если так выйдет, что ученики не вернутся после карантина до июня, то в начале следующего года в сентябре у учителей будет возможность пройти весь материал, который приходился на время карантина.

Мандзий добавила, что в зависимости от ситуации внешнее независимое тестирование будет проведено в июне-августе. Если ВНО начнется в средине августа, то его результаты будут известны в средине сентября.

«В таких условиях вступительная компания в вузы завершится до средины октября», отметила она.

В случае, если учеба в школах продолжится до июня, то вступительная компания в вузы будет продлена, о чем сообщат позже.

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