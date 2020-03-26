Зеленский поручил ликвидировать «VIP-палаты»

Президент Владимир Зеленский пригрозил медицинским учреждениям санкциями за предоставление «VIP-палаты». Он этом он сказал во время видеообращения.



«Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых вип-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас, извините, не совок и не будет никаких палат для членов ЦК. Ни у одного политика или бизнесмена в государственных или коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца», — сказал он.



Зеленский утверждает, что равные условия касаются абсолютно всех — исключений не будет и для первых лиц государства, президента, премьер-министра и главы ВР.



«А еще я настоятельно рекомендую руководителям медучреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывания каких-то шишек. Иначе будут санкции», — добавил Зеленский.

Ранее о подготовке специальных палат для VIP-пациентов сообщали журналисты издания Bihus.info. Они опубликовали копию указа мэрии Киева, где говорилось о подготовке таких палат.



Для специальных пациентов в больницах должны оборудовать специальные палаты с тонированными окнами, местом для охраны и даже отдельными медицинскими бригадами с опытом работы не менее 5 лет.



В список таких VIP-пациентов должны были войти те, в отношении кого осуществляется государственная охрана.