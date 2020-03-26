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Бывший пленный «ДНР» сообщил о задержании его родственников в Донецке

26 марта 2020, 20:53

Бывший пленный «ДНР» сообщил о задержании его родственников в Донецке

«МГБ ДНР» в подконтрольном Донецке задержали жену и сына бывшего пленного боевиков Василия Савина. Об этом Савин рассказал в комментарии «Новостям Донбасса».

О задержании родственников он узнал от своей матери.

«Вчера задержали мою жену и моего сына. Их отвезли их в здание МГБ на бульваре Шевченко 26.

В следственной группе было три человека. Никаких имен они не называли», — сказал Савин. По его словам, допрос длился шесть часов. У задержанных забрали телефоны, вскрыли все переписки с Василием.

«Им угрожали, оказывали моральное давление. Вопросов по сути не задавали, никакой информации получить не стремились. Главная цель — чтобы я замолчал. Вышло мое последнее интервью на "Громадськом" ... они дословно цитировали это интервью моей жене и сыну во время допроса», —рассказал бывший пленный.

Сегодня боевики не только провели допрос, но еще и обыск. Также Савин опасается и за свободу своей 74-летней матери.

Василий Савин был освобожден в ходе обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.

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