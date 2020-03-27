Глава МИД Австрии: Москве не удастся добиться снятия санкций на фоне пандемии

Москве не удастся добиться снятия санкций на фоне пандемии коронавируса. Об этом шла речь во время переговоров главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и федерального министра по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Александера Шалленберга.



«Попытки России отменить санкции ввиду коронавируса являются бесперспективными», — цитирует сова Шалленберга пресс-служба украинского МИД.



Оба министра констатировали единство позиций относительно необходимости сохранения санкций международного сообщества как ответа на агрессивные действия России и нарушения Москвой норм международного права.



18 марта Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев призвал ООН рассмотреть вопрос снятия с Москвы санкций, введенных за агрессию против Украины, в связи с распространением коронавируса. МИД Украины отреагировало на данное предложение, назвав его манипуляцией и указав, что санкции, введенные за нарушение территориальной целостности Украины, являются эффективным инструментом сдерживания агрессии.