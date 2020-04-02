У первого зараженного нардепа уже два отрицательных теста на коронавирус

У члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова, который был инфицирован коронавирусом, два теста показали отрицательный результат, однако медики решили сделать ему еще один тест на COVID-19. Об этом Шахов рассказал в комментарии «Украинской правде».



«У меня два негативных теста. Но мне врачи сегодня сказали, чтобы я завтра приехал на 9 утра в Александровскую больницу, чтобы сдать еще один. Зачем это надо, я не понимаю. Либо сами тесты не нормальные, либо врачи так себя проверяют», — сказал он.



По словам Шахова, у членов его семьи тест на коронавирус отрицательный.



Депутат отметил, что поедет в больницу сдать тест еще раз. И будет выходить из дома в маске, но без перчаток.



Он также добавил, что общается с нардепом от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александром Лукашевым и депутатом группы «Доверие» Сергеем Вельможным — они также имеют отрицательные тесты на COVID-19.



Также нардеп говорит, что после приезда из Европы он общался с Вельможным, Лукашевым и членом партии «Наш край» Александром Суховым, но Сухов не заболел.

18 марта стало известно, что у члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова обнаружили коронавирус.



31 марта больного коронавирусной инфекцией нардепа Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие у него COVID-19 еще были неизвестны.