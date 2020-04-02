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Антикоррупционный суд закрыл дело против экс-прокурора Кулика

02 апреля 2020, 16:58

Антикоррупционный суд закрыл дело против экс-прокурора Кулика

Высший антикоррупционный суд 2 апреля закрыл дело против бывшего прокурора Константина Кулика. Об этом сообщает «Судебный репортер».

В решении судьи отметили о прекращении действия статьи Уголовного кодекса, по которой обвиняли Кулика. Одновременно суд отменил арест имущества обвиняемого и третьего лица — Ирины Немец. В списке — недвижимость и банковские счета.

Ходатайство о закрытии дела подал заместитель руководителя САП Максим Грищук.

Прокурор Андрей Касьян пояснил, что они вынуждены просить о закрытии дела в связи с решением Конституционного суда, которым статью 368-2 УК о незаконном обогащении признано неконституционным.

Адвокат сообщил, что против закрытия производства не отрицает, но подчеркивает, что Кулик не признает свою вину.

В декабре 2015 года против прокурора АТО Константина Кулика открыли производство по подозрению в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и внедорожником. В конце октября 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Кулика в незаконном обогащении. 

В 2017 году Кулика перевели из военной прокуратуры в ГПУ. Там он расследовал дело Burisma и Хантера Байдена. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко называл Кулика эффективным работником.

Кулик обвинения во взяточничестве в зоне АТО отвергал, а расследование против себя назвал «подборкой компромата».

В ноябре 2019 его уволили из органов прокуратуры из-за неявки для прохождения аттестации.

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