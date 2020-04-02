СБУ подозревает госчиновника в передаче секретных документов об обороне юга и востока страны

Служба безопасности Украины разоблачила государственного секретаря одного из министерств, который передал секретные документы, «причинив ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины». Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, чиновник скопировал и переслал по электронной почте неустановленным лицам тайный документ, согласно которому военизированные стурктуры и правоохранительные органы должны защищать национальные интересы на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.



«Во время обыска в рабочем кабинете и по месту жительства государственного служащего изъяты мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружены служебные документы, которые хранились на них с нарушением установленного порядка, поскольку содержали грифы ограничения доступа», - говорится в сообщении.



Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.



По данным «РБК-Украина», речь идет о государственном секретаре министерства инфраструктуры Андрее Галущаке.